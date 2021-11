Calcio: "come nel lavoro, passione e impegno fanno differenza"

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Il calcio è uno straordinario laboratorio: come nel lavoro, sono impegno, passione e partecipazione a fare la differenza". E' quanto si è sottolineato in Senato durante un incontro per la presentazione del libro 'Il lavoro che cambia', di Ciro Cafiero, cui hanno partecipato tra gli altri il ministro Elena Bonetti e il presidente della Lega serie B, Mauro Balata. "Il lavoro del futuro deve essere inclusivo, innovativo, ma al contempo mettere al centro la persona - si è anche rilevato -, coniugando le necessità dell'efficientamento delle aziende con la dignità del lavoro, costruendo un nuovo dialogo, soprattutto con i giovani", una visione che vale anche per il mondo del calcio. (ANSA).