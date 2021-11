Juve: Allegri, 'Se sbagliamo approccio rischiamo schiaffi'

"Dovremo avere un approccio diverso che a Verona, altrimenti rischiamo di prendere gli schiaffi subito e poi diventa difficile perché i tifosi si fanno sentire": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di Salerno nel turno infrasettimanale di campionato. "Non dobbiamo affrontare la tempesta, ma capire il modo per uscirne - aggiunge l'allenatore - e un buon marinaio sa come si fa".

"Non è che ci isoliamo, anche noi della squadra siamo dentro alla Juve: il presidente stamane ha parlato ai dipendenti, ha tranquillizzato e rasserenato tutti": Allegri svela un altro incontro di Andrea Agnelli con il mondo bianconero in giorni così complicati, con l'inchiesta della Procura di Torino nella quale sono indagati i massimi dirigenti del club.