Premier: poker Liverpool, per ora è a -1 dal Chelsea

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Liverpool a valanga nella 13/a giornata d'andata della Premier League. I 'Reds' hanno calato il poker ad Anfield Road contro il Southampton allenato da Ralph Hasenhutti, aprendo il conto dei gol già al 2' con Diogo Jota che ha poi raddoppiato al 32'. Al 37' è arrivato il tris di Thiago Alcantara e al 7' della ripresa Van Dijk ha 'chiuso' il poker.

In classifica la squadra del tedesco Juergen Klopp è seconda con 28 punti, a -1 dal Chelsea, che scenderà in campo domani alle 17,30 in casa contro il Manchester United. Il Manchester City è terzo con 26 lunghezze, ma giocherà domani alle 15 in casa contro i londinesi del West Ham United. Altri risultati: Arsenal-Newcastle 2-0, Crystal Palace-Aston Villa 1-2, Norwich City-Wolves 0-0, Brighton-Leeds United 0-0.

Domani: Brentford-Everton ore 15, Burnley-Tottenham ore 15, Leicester-Watford ore 15, Manchester City-West Ham United ore 15 e Chelsea-Manchester United 17,30. (ANSA).