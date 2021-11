Calcio: Spezia; Motta, dobbiamo difendere in 11

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 NOV - "Quando non abbiamo il pallone, siamo undici difensori". Lo sprone di Thiago Motta ai suoi giocatori in vista di Spezia-Bologna di domenica pomeriggio. Con 31 reti al passivo la squadra ligure ha una delle difese più battute dei campionati europei ed è reduce dalla cinquina subita dall'Atalanta. "Per me il calcio è aiutare il compagno. Ho vissuto così e ho imparato questo nella mia carriera", ha detto il tecnico alla vigilia della partita. "Ci sono momenti della gara in cui devi essere capace di soffrire. Noi invece abbiamo sprazzi della partita in cui concediamo troppe occasioni. E' un aspetto che dobbiamo curare. Non solo per la partita contro il Bologna, ma anche per il resto del campionato".

L'emergenza infortuni è alle spalle, Bourabia sarà risparmiato e mancherà Gyasi per squalifica. Attacco da disegnare: scalpitano i giovani Strelec e Antiste. "Meglio, la competizione aiuterà tutti. Se si cresce singolarmente, si cresce come gruppo. Ma non ragionerò in ottica di turnover per scegliere i titolari. Non penso all'Inter, affrontiamo partita per partita e domani sceglierò quelli che trovo più pronti per affrontare il Bologna, squadra forte, che viene da una sconfitta in casa e vorrà rifarsi. Noi dovremo semplicemente fare ciò che abbiamo provato in settimana. Non ci sono segreti". (ANSA).