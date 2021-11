Calcio: il Bayern ritorna alla vittoria, Dortmund in scia

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il Bayern Monaco soffre ma riesce a battere per 1-0 il Bielefeld penultimo in classifica di Bundesliga e resta in vetta dopo 13 giornata con un punto di vantaggio sul Dortmund, che affronterà nel prossimo turno. Al primo "klassiker" della stagione il Borussia, che giocherà in casa, arriva invece dopo una netta vittoria per 3-1 a Wolfsburg e rinvigorito dal rientro di Haaland, subito in gol.

Contro il Bielefeld, le stelle bavaresi Robert Lewandowski, Thomas Mueller, Kingsley Coman o Serge Gnabry hanno creato innumerevoli occasioni, ma al momento del gol sono stati imprecisi o se lo sono visti negare dal portiere Stefan Ortega, in stato di grazia. Sané ha trovato il jolly al 26' della ripresa con un bel tiro dalla distanza, rivelatosi decisivo per i bavaresi per evitare un mezzo passo falso dopo la sconfitta subita nel turno precedente. (ANSA).