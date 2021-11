Serie A: Cagliari-Salernitana 1-1

(ANSA) - CAGLIARI, 26 NOV - Cagliari e Salernitana pareggiano 1-1 nell'anticipo della 14/a giornata e rimangono all'ultimo posto in classifica. Un gol per parte, succede tutto nella ripresa. Ci resta male soprattutto la squadra di Mazzarri che credeva di avere la vittoria in pugno con il gol di Pavoletti a metà ripresa. E invece al 90' è arrivato il pari di Bonazzoli: un colpo al volo che consente ai campani di muovere la classifica dopo tre sconfitte di fila. E' stata una brutta partita, figlia della paura e della posizione in classifica.

Poco gioco, pochi tiri in porta e poche occasioni. (ANSA).