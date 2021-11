Calcio: Lega Serie A, da gennaio nuova sede a New York

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi oggi, ha approvato l'apertura di una sede della Lega a New York, nella 6th Avenue, a pochi passi dall'Empire State Building. Nel nuovo ufficio lavoreranno Charlie Stillitano, Scott Guglielmino e Marco Messina, punti di riferimento negli Stati Uniti per gli appassionati di calcio italiano.

"Con grande soddisfazione ci apprestiamo all'inaugurazione del primo ufficio all'estero della Lega Serie A, finalizzando un progetto avviato mesi fa e rimandato a causa della pandemia - questo il commento di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. Dal prossimo mese di gennaio saremo operativi nel centro di Manhattan, per promuovere l'immagine della Serie A in Nord America e costruire un dialogo costante con CBS e la folta comunità di appassionati al nostro campionato".

"Con questo ponte di contatto con gli Stati Uniti avremo la possibilità di sviluppare nuove iniziative e opportunità commerciali su tutto il territorio americano, per noi e per i nostri club, proseguendo la nostra strategia di internazionalizzazione che prevede nei prossimi mesi l'apertura di altre sedi nel mondo, a partire da Dubai e Shanghai", conclude De Siervo.

Nella riunione è stato inoltre deciso di avviare una forte e incisiva azione di contrasto alla contraffazione grazie ai servizi di due aziende leader nei rispettivi settori: la Società Corsearch si occuperà di tutelare lo spazio digitale, mentre la Società Carpinvest Group è stata incaricata di contrastare la vendita di articoli falsificati nei pressi degli stadi. (ANSA).