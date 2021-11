Calcio donne: Frappart arbitrerà Italia-Svizzera a Palermo

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sarà la francese Stephanie Frappart ad arbitrare Italia-Svizzera, sfida al vertice del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali femminili 2023 in programma venerdì prossimo a Palermo. Il fischietto della finale del Mondiale femminile del 2019 e della Supercoppa maschile 2019, Frappart sarà coadiuvata da tre connazionali, le assistenti Manuela Nicolosi ed Elodie Coppola e il quarto ufficiale, Savina Elbour.

Al momento le due nazionali guidano il raggruppamento a punteggio pieno, con dodici punti in quattro giornate, ma solo una delle due si qualificherà direttamente per il torneo che si terrà in Australia e Nuova Zelanda. Il match sarà quindi particolarmente importante ed atteso, visto che sfiorano gli ottomila i biglietti già emessi, mentre la Nazionale arriverà a Palermo domani, dopo la rifinitura e la conferenza stampa della vigilia, che si terranno a Coverciano. (ANSA).