Calcio: operato Osimhen, prognosi di 90 giorni

Victor Osimhen è stato operato a Napoli per un intervento di riduzione delle fratture pluriframmentarie dello zigomo e dell'osso orbitale sinistro. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno.

La prognosi è stimata in circa 90 giorni.

Osimhen si era infortunato domenica scorsa a seguito di uno scontro aereo con Skriniar durante la partita Inter-Napoli.