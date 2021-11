Inghilterra; Southgate prolunga, sarà ct fino a dicembre 2024

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Gareth Southgate guiderà la nazionale dell'Inghilterra fino al dicembre 2024, dopo aver firmato con la federazione un prolungamento biennale del suo contratto in scadenza dopo i Mondiali 2022 in Qatar. "Sono entusiasta - ha affermato il ct inglese -, gli ultimi cinque anni sono stati un'esperienza incredibile. Prima di firmare volevo volevo la sicurezza della qualificazione ai Mondiali e ora colgo l'occasione per ringraziare i giocatori e lo staff per il duro lavoro fatto". Il rinnovo era scontato dopo che Southgate era riuscito a portare la nazionale a giocarsi la finale dell'Europeo 2020, il miglior risultato ottenuto dai tempi della finale del Mondiale 1966, ma convincere dirigenti e tifosi del buon lavoro del tecnico è stata anche la sensazione che l'Inghilterra è tornata ad essere una squadra da rispettare. "Abbiamo fatto grandi progressi e ora vedremo dove poter arrivare con la squadra esistente e alcuni giocatori provenienti dalle giovanili.

Dobbiamo assicurarci che la squadra si evolva costantemente - ha detto -. Sappiamo che le aspettative sono più alte, ma questo è un bene". L'obiettivo non dichiarato è un successo nel prossimo Mondiale, che farebbe anche dimenticare la delusione per la sconfitta con l'Italia nella finale di Wembley. (ANSA).