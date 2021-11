Champions: Djimsiti, a Berna per fare una grande partita

(ANSA) - BERGAMO, 22 NOV - "Andiamo a Berna per vincere e convinti di fare una grande partita: ci interessa solo vincere, se lo facciamo sempre andiamo agli ottavi": è quanto ha detto Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, in vista della partita di Champions di domani contro lo Young Boys.

"La difficoltà sarà nel giocare sul sintetico, ma anche all'andata sul nostro campo era stata dura - sottolinea il difensore albanese a LeoVegas.news, digital content partner del club nerazzurro -. Fare così tanti gol come abbiamo fatto con lo Spezia non succede così spesso come negli anni scorsi ed è qualcosa che dà fiducia".

Djimsiti nega che la squadra possa essere favorita dalla conoscenza del risultato tra Villarreal e Manchester United che giocano alle 18.45: "Non penso sia un vantaggio che le altre due giochino prima di noi, anche perché a noi non interessa il risultato delle altre ma solo vincere: se lo facciamo nelle due partite che ci mancano, passiamo". (ANSA).