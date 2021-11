Bagni, Insigne vuole restare a Napoli, ma non è così semplice

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Insigne vuole restare a Napoli di sicuro, poi però c'è un contratto. L'atteggiamento è diverso, ora è diventato un leader. Il suo idolo era ovviamente Maradona, spero trovino la quadra ma non sarà così semplice". L'ex Napoli, Salvatore Bagni, ai microfoni di Radio Anch'io Sport parla del Napoli di ieri e di oggi ricordando Maradona ad un anno dalla morte. "Per rispetto suo non ho mai parlato con nessuno a parte una sola volta. Lui mi disse, tu sei l'unico che mi apre le porte di casa quanto ero in difficoltà, questa è la cosa che ho apprezzato di più I napoletani - conclude Bagni - mi rendono felice per aver giocato con quella maglia". (ANSA).