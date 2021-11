Mondiali, Olanda: van Gaal cade e si infortuna

Dopo il pareggio con il Montenegro si complica ulteriormente il percorso dell'Olanda per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno: l'allenatore Louis van Gaal è caduto e si è infortunato all'anca dopo una sessione di allenamento. L'allenatore si è mostrato ottimista, insistendo con il capitano della squadra, Virgil van Dijk, sul fatto che il proprio infortunio non avrebbe influenzato la cruciale partita di qualificazione alla Coppa del Mondo di domani sera contro la Norvegia.

Van Gaal, 70 anni, ieri stava andando in bicicletta al suo hotel dopo una sessione di allenamento quando si è verificato l'incidente. "Stava sistemando la sua bicicletta in hotel quando è scivolato ed è caduto sul fianco", ha detto Van Dijk in una conferenza stampa. "È andato in ospedale per un controllo. Siamo molto felici che sia ancora con noi e che possa guidarci domani sera", ha aggiunto il capitano degli Orange. Parlando dalla sua camera d'albergo, Van Gaal ha detto ai giornalisti di provare "molto dolore, ecco perché sono qui su una sedia a rotelle". Le immagini hanno mostrato Van Gaal, a volte soprannominato 'Iron Tulip' per il suo approccio diretto all'allenamento, arrivare alla sessione di allenamento di oggi su un golf cart. "Posso ancora fare tutto. Il mio cervello funziona e ho molte risorse a mia disposizione", ha detto Van Gaal.