Under21: Irlanda-Italia 0-2

L'Italia under 21 ha sconfitto 2-0 l'Irlanda a Dublino in un incontro valido per le qualificazioni all'Europeo 2023. Le reti degli azzurrini sono state realizzate da Lucca nel primo tempo e da Cancellieri al 90', su assist dello stesso Lucca. Nella classifica del gruppo F, l'Italia è seconda a un punto dalla Svezia (che oggi ha battuto 4-0 la Bosnia) ma con una partita in meno.