L'Italia di Roberto Mancini continua a perdere pezzi: dopo Pellegrini, Zaniolo e Immobile anche Giorgio Chiellini non sarà a disposizione per la sfida-spareggio di venerdì contro la Svizzera. Il capitano azzurro, alle prese con problemi agli adduttori, non è riuscito a recuperare e non seguirà quindi i compagni in partenza oggi per Roma, ma tornerà a Torino.