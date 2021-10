Vezzali, Italia-Svizzera può essere test per pubblico 100%

"Italia-Svizzera del 12 novembre credo che possa essere l'occasione per testare una capienza del pubblico al 100%, così per poi aprire al resto delle competizioni": a dirlo è all'ANSA è Valentina Vezzali, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, oggi a Norcia. Vezzali ha sottolineato che "in questo momento la situazione è buona, le vaccinazioni stanno procedendo nei migliori dei modi e quindi mi auguro che l'Italia possa rimanere zona bianca". Ha quindi annunciato l'intenzione di testare la riapertura completa di uno stadio in occasione della partita per le qualificazioni ai Mondiali.