Serie A: Fiorentina-Spezia

In campo domenica alle 15 Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia, e Sassuolo-Empoli.



Probabili formazioni di Fiorentina-Spezia.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 18 Torreira, 10 Castrovilli, 33 Sottil, 9 Vlahovic, 8 Saponara. (25 Rosati, 98 Igor, 55 Nastasic, 23 Venuti, 17 Terzic, 14 Maleh, 24 Benassi, 34 Amrabat, 7 Callejon, 91 Kokorin, 32 Duncan, 67 Munteanu. All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, Odriozola. Indisponibili: Dragowski, Gonzalez, Pulgar. Spezia (4-2-3-1): 94 Provedel; 21 Ferrer, 15 Hristov, 43 Nikolaou, 17 Bastoni; 25 Maggiore, 8 Kovalenko; 22 Antiste, 44 Strelec, 11 Gyasi; 18 Nzola. (1 Zoet, 40 Zovko, 31 Sher, 29 Salcedo, 9 Manaj, 77 Bertola, 76 Deloriè, 17 Podgoreanu, 10 Verde, 13 Reca). All.: Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: Nikolaou. Indisponibili: Amian, Bourabia, Erlic, Leo Sena, Reca, Agudelo, Colley, Sala, Nguiamba. Arbitro: Giua di Olbia.



Probabili formazioni di Genoa-Venezia.

Genoa (4-3-1-2): 57 Sirigu, 50 Cambiaso, 14 Biraschi, 15 Vasquez, 4 Criscito, 94 Toure, 47 Badelj, 65 Rovella, 19 Pandev, 9 Caicedo, 23 Destro. (1 Semper, 22 Marchetti, 2 Sabelli, 5 Masiello, 90 Portanova, 18 Ghiglione, 11 Behrami, 27 Sturaro, 20 Ekuban, 91 Kallon). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Maksimovic, Vanheusden, Hernani, Bani, Fares. Venezia (4-3-3): 88 Romero; 22 Ebuhei, 32 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 27 Busio, 23 Kiyine, 33 Crnigoj; 10 Aramu, 77 Okereke, 14 Henry. (1 Maenpaa; 3 Molinaro, 7 Mazzocchi, 13 Modolo, 28 Schnegg, 30 Svoboda; 8 Tessmann, 18 Heymans, 19 Bjarkason, 42 Peretz; 9 Forte, 11 Sigurdsson). All.: Zanetti. Squalificati: Ampadu. Diffidati: Heymans. Indisponibili: Lezzerini, Vacca, Johnsen, Ala-Myllymachi, Fiordilino. Arbitro: Mariani di Aprilia.



Probabili formazioni di Sassuolo-Empoli. Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 25 Berardi, 18 Raspadori, 23 Traore; 91 Scamacca (56 Pegolo, 24 Satalino, 3 Goldaniga, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 97 Henrique, 92 Defrel). All: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lopez. Indisponibili: Obiang, Boga, Djuricic. Empoli (4-3-2-1): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 3 Marchizza; 32 Haas, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 10 Bajrami, 8 Henderson; 99 Pinamonti. (1 Ujkani, 6 Romagnoli, 26 Tonelli, 42 Viti, 65 Parisi, 20 Fiamozzi, 23 Asllani, 27 Zurkovski, 11 Di Francesco, 19 La Mantia, 9 Cutrone, 7 Mancuso). All.: Andreazzoli. Squalificati: Ricci. Diffidati: Stojanovic. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Massimi di Termoli