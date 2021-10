Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo, gli esami cui sono stati sottoposti Moise Kean e Federico Bernardeschi non hanno evidenziato lesioni. Lo riporta la Juventus in una nota ufficiale. Per l'esterno si tratta di una lieve distorsione alla spalla destra, l'attaccante soffre di un affaticamento muscolare ma non ci sono complicazioni. "Le condizioni di entrambi verranno monitorate di giorno in giorno" spiega il club bianconero.