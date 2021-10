Lukaku non segna più, Tuchel: 'E' stanco mentalmente'

Se all'Inter rimpiangono Lukaku, al Chelsea sperano di ritrovare presto il bomber che, dopo aver impressionato al suo ritorno tra i Blues, da oltre un mese non trova più la via del gol. Una spiegazione la dà il suo allenatore, Thomas Tuchel, affermando che il belga è mentalmente stanco, è stato sovraccaricato da troppi impegni in estate e inoltre i compagni "devono ancora abituarsi ad averlo in squadra".

"Penso che Romelu abbia preso parte a troppi match durante l'estate, anche con la nazionale, fino alla recente Nations League - ha detto Tuchel alla vigilia della sfida di Champions League con il Malmoe -. Significa molto per lui giocare per il suo Paese, quindi prende l'impegno molto sul serio. Se le cose non vanno bene, si carica quel peso addosso, ci pensa, ci riflette e questo un po' lo stanca mentalmente. Non tanto da farci preoccupare, ma di certo non sta giocando con la mente sgombra".

Ma anche altri suoi giocatori che hanno avuto lunghi impegni in nazionale, dall'azzurro Jorginho all'inglese Mount, risentono dei carichi di lavoro, e il Chelsea ne paga le conseguenze. "C'è ancora spazio per migliorare ma ci manca un po' di forma, ci manca un po' di freschezza, un po' di allegria", ha aggiunto il tecnico tedesco.