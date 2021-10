Calcio: Mirante, non potevo dire no al Milan

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "La trattativa è stata un fulmine.

La chiamata è arrivata dopo l'infortunio di Maignan, al quale faccio un grande in bocca al lupo, lo aspettiamo presto. Ho accettato il Milan perché è una cosa che non si poteva discutere". Sono le prime parole di Antonio Mirante da giocatore del Milan, in un'intervista a Milan Tv. "Le mie sensazioni sono positive, soprattutto per il modo in cui è arrivata questa chiamata e questa trattativa. Questo mi da un'ulteriore spinta, anche perché ho la consapevole va e l'età per non farmi prendere dal panico, visto che la cosa è arrivata all'improvviso", ha proseguito il neo portiere rossonero.

"La cosa che risalta agli occhi guardando le partite il Milan è quella di una squadra che dà sempre l'idea di andare forte, la percezione di sapere quello che deve fare in campo. Ha un'idea e una identità ben precise. In questo momento il Milan può dare del filo da torcere a tutti. Sono felice di essere qua, ci vediamo sabato a San Siro", ha concluso Mirante con un messaggio ai tifosi. (ANSA).