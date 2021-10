Mancini, ora la Svizzera all'Olimpico..

"Ora l'appuntamento all'Olimpico per Italia-Svizzera? Sicuro..". Roberto Mancini chiude il ciclo di ottobre di partite azzurre con la vittoria sul Belgio nella finalina di Nations League e guarda alla sfida decisiva del 12 novembre, quando l'Italia andra' in cerca della vittoria che la qualificherebbe ai Mondiali. "Abbiamo rivisto oggi l'Italia dell'Europeo? Era cosi' anche con la Spagna - dice il ct, a RaiSport - ma li' eravamo in 10 ed era difficile; altrimenti sarebbe stata la stessa partita di oggi".

Mancini e' soddisfatto della prova del centrocampo ("abbiamo diverse soluzioni e giocatori con tanta qualità: e' un dato positivo") e della prestazione di Chiesa: "Lui non ha difficolta' a giocare a destra o a sinistra" .