Bayern: Coman rientra in gruppo dopo intervento al cuore

Operato al cuore una settimana fa, Kingsley Coman ha ripreso oggi gli allenamenti con il Bayern Monaco. "King corre di nuovo. Siamo felici che sia tornato in campo", ha detto il tecnico, Julian Nagelsmann, che aveva dato l'annuncio dell'intervento a cose fatte.

Il 25enne era stato operato a causa di un'aritmia cardiaca, "un leggero battuto in più", problema che si è risolto con un piccolo intervento e che permetterà al nazionale francese di essere presto a disposizione della squadra. Nagelsmann ha però del tutto escluso che Coman possa essere convocato per la partita di domani in Bundesliga contro il Greuther Fuerth, ultimo in classifica. "Non è un'opzione", ha detto, ribadendo che l'ex juventino avrà bisogno di qualche giorno ancora per tornare in piena forma.

Rientrato infortunato dalle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, Coman il 14 settembre aveva giocato solo pochi minuti nel finale del match di Champions League contro il Barcellona. Tre giorni dopo, è stato operato.