Cagliari, visite mediche per Caceres

Archiviata la sconfitta per 4-1 contro il Milan, il Cagliari, in attesa della sfida con il Genoa del 12 settembre, punta ancora sul mercato per gli ultimi colpi, Per il momento però i giocatori in arrivo non riguardano il centrocampo. Per stamattina sono fissate le visite mediche per il difensore Caceres. A un passo dal Cagliari anche un altro rinforzo per il pacchetto arretrato, Dragusin. In uscita incerto il destino di Walukiewicz, ieri non utilizzato da Semplici. Il botto dovrebbe essere quello di Sciamacca, attaccante in odore di nazionale maggiore: arriverebbe in prestito dal Sassuolo dopo una buona stagione al Genoa. A centrocampo si parla di Nandez e Oliva in uscita. Per il primo ci sarebbe il Napoli in vantaggio su Inter e Atalanta. Per Oliva invece c'è qualche possibilità in Sud America. In entrata circolano i nomi di Ricci, l'anno scorso allo Spezia, e di Viviani, ex Chievo. Intanto molti i giocatori in partenza (ma con biglietto di ritorno) per le Nazionali: il Cagliari rischia di perdere tutti in una volta Godin, Nandez, Pereiro e Caceres. C'è la sosta, vero, ma le trasferte intercontinentali sono state sempre un problema.