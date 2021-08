Coppa Italia: 3-1 al Pordenone, lo Spezia promosso ai 16/i

Lo Spezia supera 3-1 (2-0) il Pordenone nel match pomeridiano di Lignano (Udine) e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Nel primo tempo predominio nel possesso palla per gli uomini di Thiago Motta che vanno in vantaggio al 39' con Erlic e raddoppiano sul tramonto di frazione, al 48', con Nikolaou.

Ripresa più equilibrata con i neroverdi di Paci che dimezzano lo svantaggio già al 6', con un rigore trasformato da Folorunsho, in rete all'esordio. A nulla è servito il forcing dei padroni di casa: la difesa spezzina ha retto agli assalti, in un catino infuocato per caldo e afa. All'83' Colley ha chiuso la partita, anch'egli su penalty. Nessun problema per l'accesso con Green pass per i 600 spettatori, tra cui molti turisti in vacanza al mare.