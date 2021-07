Balotelli all'Adana Demirspor, contratto triennale

"Benvenuto nella nostra famiglia! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I". Con questo tweet accompagnato a immagini della carriera dell'ex interista, come il gol alla Germania nella semifinale di Euro 2012 e di quando mostra la t-shirt "Why always me?" ai tempi in cui giocava nel Manchester City, l'Adana Demirspor, squadra che ha vinto il campionato di Serie B turco salendo quindi nella massima serie, annuncia l'arrivo di Balotelli.

L'attaccante, reduce dall'esperienza nel Monza e che è arrivato in Turchia accompagnato dall'agente Mino Raiola, ha firmato un contratto triennale di cui non sono state rese note le cifre. Ma la stampa turca ipotizza che l'accordo sarebbe di 5 milioni di euro all'anno. 'Supermario' ha già posato con la maglia della sua nuova squadra e appare sorridente, accanto a Raiola e ai dirigenti dell'Adana