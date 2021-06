Conference League: Dinamo Batumi per Maicon e Tre Penne

Se la dovrà vedere con i georgiani della Dinamo Batumi, il brasiliano Maicon, nella due sfide - in programma l'8 e il 15 luglio - per il primo turno della neonata Conference League del suo Tre Penne, club sanmarinese che lo ha tesserato per l'occasione. L'ex giocatore dell'Inter - con cui ha messo a segno lo storico Triplete - Manchester City e Roma debutterà nella nuova competizione della Uefa a 40 anni dopo avere disputato l'ultima stagione in Italia, in Serie D, con la maglia del Sona.

A tenere alta la bandiera di San Marino - nel lotto delle 66 squadre interessate dal primo sorteggio della Conference League - oltre al Tre Penne di Maicon ci sarà anche La Fiorita, vicecampione del Titano, attesa dalla squadra maltese del Birkirkara.