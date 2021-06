Superlega: Agnelli 'non colpo di stato ma grido d'allarme'

"Per molti anni ho cercato di cambiare competizioni europee dall'interno, i segnali di crisi erano evidenti già prima del Covid: la Superlega non è stato un tentativo di colpo di stato, ma un grido di allarme": il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, torna a toccare il tema Superlega in occasione del saluto a Fabio Paratici. "Il modello è da cambiare e desideriamo aprire un dialogo con l'Uefa, si deve trovare una sintesi per tutti quanti - aggiunge Agnelli - ora non intenderei rispondere ad altre domande sul tema".