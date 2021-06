Calcio, Europei: dai 26 azzurri out Pessina, Mancini e Politano

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha ufficializzato la lista dei 26 azzurri convocati per la fase finale del prossimo Europeo di calcio. Restano fuori Mancini della Roma, Politano del Napoli e Pessina dell'Atalanta.

Ecco la lista dei convocati. Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu. Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Spinazzola, Toloi. Centrocampisti: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Lo. Pellegrini, Sensi, Verratti. Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori.

Oggi a Coverciano le foto ufficiali della Nazionale. Domani appuntamento per la conferenza stampa del ct in vista dell'amichevole con la Repubblica Ceca, in programma allo stadio Dall'Ara di Bologna alle ore 20.45. (ANSA).