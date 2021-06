Europei, Zambrotta: 'Ho fiducia nell'Italia di Mancini'

"L'Italia con Prandelli e Conte in panchina ha disputato due ottimi tornei, nel 2012 e nel 2016, pur senza alzare mai il trofeo. Mancini sta facendo grandi cose, collezionando record su record: è fondamentale creare la giusta armonia, credo che le basi per fare un grande Europeo ci siano.

Avversario di valore? Penso alla Francia, ma ho fiducia nell'Italia di Mancini". Così Gianluca Zambrotta, ex azzurro, campione del mondo nel 2006 a Berlino, parla del prossimo torneo continentale e delle chance dell'Italia, ai microfoni di Sky Sport.