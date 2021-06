Europei: Szoboszlai non recupera, Ungheria perde sua stella

Dominik Szoboszlai, stella annunciata dell'Ungheria agli Europei, non ha recuperato dai problemi all' inguine ed è costretto a saltare il torneo continentale. Lo ha annunciato il ct dei magiari, Marco Rossi, che ha ufficializzato la lista dei 26 convocati fra i quali non c'è, appunto, il ventenne del Lipsia considerato il miglior giocatore ungherese degli ultimi 30 anni e acquistato a gennaio dal club tedesco per 20 milioni di euro. "Purtroppo non ce la fa - ha detto Rossi -, non è nemmeno in condizione di entrare per qualche minuto a partita in corso. Mi dispiace tantissimo dover fare a meno di lui".

"In questo momento la cosa più importante è che la squadra faccia bene - è il commento via social di Szoboszlai -. Io cercherò di riprendermi completamente e di farlo al più presto: a settembre il commissario tecnico potrà sicuramente contare su di me".

Questi i convocati dell'Ungheria per Euro 2020, dove giocherà nel gruppo F, quello 'di ferro' con Portogallo, Germania e Francia: - portieri: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Lipsia); - difensori: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Willi Orbán (Lipsia), Attila Szalai (Fenerbahçe); - centrocampisti: Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Honved), Filip Holender (Partizan Belgrado), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), Loïc Négo (Fehérvár), Ándras Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencváros); - attaccanti: János Hahn (Paks), Nemanja Nikolics (Fehérvár), Roland Sallai (Friburgo), Szabolcs Schön (Dallas), Ádám Szalai (Magonza), Kevin Varga (KasÕmpaşa), Roland Varga (MTK Budapest).