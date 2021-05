Champions: De Bruyne, ho setto nasale e orbita fratturati

"Sono appena tornato dall'ospedale. La mia diagnosi è frattura ossea acuta del naso e frattura orbitale sinistra. Adesso mi sento bene. Ovviamente ancora deluso per ieri ma ci torneremo". Così su Twitter Kevin De Bruyne rivela i suoi tifosi come sta dopo lo scontro di gioco con Ruediger nella finale di Champions League, a Porto. Il belga è andato ko ed è stato costretto a uscire nel corso del secondo tempo. Ma ora, nonostante la diagnosi, non sembra a rischio la sua partecipazione agli ormai imminenti Europei.