Juventus: vicino l'accordo per il ritorno di Allegri

La Juventus avrebbe ormai scelto di virare su Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è ad un passo dal ritorno in bianconero dopo due anni. L'accordo si aggirerebbe sui nove milioni di euro a stagione. Società e tecnico starebbero definendo le ultime questioni, in particolare sulla durata, triennale o quadriennale.

Andrea Pirlo, dunque, è destinato a lasciare la Juventus con una coppa Italia e una Supercoppa Italiana vinte, il quarto posto in classifica a 13 punti dall'Inter capolista e l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Porto.