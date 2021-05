Strootman saluta, scelta giusta venire al Genoa

Kevin Strootman è ai saluti. Il centrocampista olandese in prestito dal Marsiglia e protagonista della salvezza del Genoa con le sue prestazioni ha utilizzato Instagram per congedarsi. "Fin dal momento in cui ho messo piede in aeroporto e mi sono presentato al club ho avvertito calore e fiducia. Fin dal primo giorno nello spogliatoio ho capito che avevamo fatto la scelta giusta" ha scritto, sottolineando poi l'affetto ricevuto in un momento difficile della sua vita.

"Quest'anno ho perso la mia più grande sostenitrice, la mia tifosa più fedele, la mia cara mamma. Quanto le sarebbe piaciuto venire a Marassi a vedermi giocare con la mia nuova squadra! È stato un periodo difficile e complicato, ma grazie al sostegno incondizionato di compagni di squadra, staff, dirigenza e amici che mi hanno aiutato, sono riuscito a restare in piedi e a continuare a giocare al calcio. È un peccato che non abbia potuto giocare per Il Grifone in un Ferraris pieno e con il vostro sostegno".

La tifoseria rossoblù con un comunicato ufficiale dell'ACG, l'associazione dei club, ha voluto rendere omaggio anche al tecnico Ballardini con una lettera aperta. "Hai voluto dimostrare attaccamento alla squadra e alla città tornando nel dicembre scorso, nonostante le parole e i pensieri di 'qualcuno' fossero contro di te - hanno scritto -. Ogni parola è superflua, forse ne basta semplicemente una: Grazie! Non sappiamo cosa ci riserverà la nostra dirigenza per il futuro ma a noi in questo momento poco importa, perché tu hai ormai meritato un posto nei nostri cuori. Grazie Zio Balla! ".