Palacio saluta Bologna, "grazie per questi 4 anni"

Rodrigo Palacio non vestirà più la maglia del Bologna. L'attaccante argentino, ex Inter, Genoa e Boca Juniors è in scadenza di contratto con il club rossoblù e attraverso un video pubblicato dal club ha annunciato l'addio alla società: "Volevo salutare i tifosi del Bologna e ringraziarli per questi quattro anni. È stato un piacere giocare con questa maglia, conoscere questa splendida città e tante persone meravigliose: mi sono sentito a casa mia. Vi auguro il meglio, grazie di tutto e sempre forza Bologna". Questo il saluto di Palacio, che a 39 anni, nel messaggio di saluto, lascia in sospeso che ne sarà del suo futuro. Anche se, considerato che non parla di addio al calcio, è probabile che la sua avventura calcistica non sia finita qui. Palacio lascia Bologna dopo 132 presenze e 20 gol. "Il Bologna desidera ringraziare Rodrigo per il contributo straordinario offerto al Club dentro e fuori dal campo in questi anni insieme, augurandogli le ulteriori gioie sportive che un professionista del suo calibro merita".