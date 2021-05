Napoli: Sergio Conceicao in pole per la panchina

C'è Sergio Conceicao in pole position per la panchina del Napoli. La notizia lanciata oggi dal Corriere dello Sport ha trovato delle conferme sulla trattativa in corso. Conceicao avrebbe superato allo sprint la concorrenza di Luciano Spalletti e potrebbe essere presentato a breve dal presidente De Laurentiis che, secondo fonti interne al club, nel giro di due-tre giorni è pronto a lanciare il nuovo corso del dopo-Gattuso. Conceicao ha chiuso in questi giorni la sua avventura di quattro anni sulla panchina del Porto con cui ha vinto due titoli portoghesi e due Coppe nazionali. De Laurentiis ha ufficializzato ieri sera con un tweet, dopo il pari con il Verona che ha chiuso la porta della Champions League, l'addio a Rino Gattuso.