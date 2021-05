Inzaghi: 'Daremo il massimo per onorare il campionato'

"Abbiamo un record in ballo di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare (ora a 11, ndr) e onoreremo al massimo la partita e il campionato". Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, presentando il recupero di domani all'Olimpico contro il Torino. Una gara che per la Lazio non vale nulla per la classifica visto che il club biancoceleste ha già detto addio alla Champions dopo il ko nel derby contro la Roma. "Noi veniamo da una grande delusione nel derby perso contro la Roma - ha ammesso Inzaghi a Lazio Style Radio - domani abbiamo l'ultima all'Olimpico, abbiamo il dovere di onorare il campionato al meglio, abbiamo anche visto il Parma già retrocesso venire a fare una grande prova con noi qui". Lazio che dovrà fare a meno dello squalificato Acerbi e dell'infortunato Correa.