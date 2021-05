Europa League: Roma-Manchester United

In campo alle 21 Roma-Manchester United, match valido per il ritorno della semifinale di Europa League. All'andata 6-2 per gli inglesi

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibañez; 2 Karsdorp, 14 Villar, 4 Cristante, 33 Bruno Peres; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Džeko. (87 Fuzato, 24 Kumbulla, 18 Santon, 11 Pedro, 21 Borja Mayoral, 55 Darboe, 62 Milanese, 54 Ciervo) All.: Paulo Fonseca



Manchester United (4-2-3-1): 1 De Gea; 29 Wan-Bissaka, 3 Bailly, 5 Maguire, 23 Shaw; 31 Matić, 17 Fred; 10 Rashford, 18 Bruno Fernandes, 6 Pogba; 11 Greenwood. (26 Henderson, 13 Grant, 30 Bishop, 2 Lindelof, 27 Telles, 38 Tuanzebe, 8 Mata, 34 van de Beek, 39 McTominay, 7 Cavani, 9 Martial, 56 Elanga) All.: Ole Gunnar Solskjær



Arbitro: Felix Brych (GER)

In campo alle 21 anche Arsenal-Villareal. All'andata è finita 2-1 per gli spagnoli