Ha preso il via presso l'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma il ciclo di vaccinazione dei calciatori azzurri del centro sud Italia in vista dei campionati Europei di calcio che inizieranno l'11 giugno da Roma. A capitanare il gruppo di giocatori che si sottoporranno al vaccino, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile. In mattinata, era toccato ai giocatori del nord presso la struttura Humanitas di Milano, tra quelli 'azzurrabili' segnalati dal ct Roberto Mancini.