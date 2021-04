Bundesliga: Hertha in quarantena, verso rinvio gare

Fuori dalle due Coppe col ko di Bayern e Dortmund, il calcio tedesco si concentra sulla Bundesliga. Il Bayern, uscito a testa alta ma sconfitto dalle sfide col Psg, deve riprendersi subito dallo choc perchè gioca in casa di una formazione in grande forma come il Wolfsburg. In caso di sconfitta il titolo tornerebbe contendibile perche' il Lipsia (-5) ha un compito facile con l'Hoffenheim. Il Dortmund dovrebbe battere il Werder ma il ritardo di sette punti dal quarto posto sembra impossibile da recuperare anche se il Francoforte gioca in trasferta col Moenchengladbach. L'Hertha Berlino, squadra che occupa la 15/a posizione in Bundesliga, è stata costretta alla quarantena dopo che l'intero vertice dello staff tecnico e un giocatore sono risultati positivi al Covid-19. Il club ha annunciato di aver chiesto alla Lega il rinvio delle prossime tre partite di campionato. La squadra era già stata messa in isolamento ieri, e fino al 28 aprile, dopo che l'allenatore, Pal Dardai, e uno dei suoi vice Admir Hamzagic erano risultati positivi, ma dopo il fallimento di altri test si è dovuto procedere alla quarantena. L'Hertha doveva incontrare nelle prossime tre giornate Magonza, Friburgo e Schalke 04 e se gli incontri, come è quasi certo, saranno rinviati, sarebbero i primi a causa del virus nell'intera stagione di Bundesliga.

