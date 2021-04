Roma: Zaniolo torna in gruppo con la Primavera

Nicoló Zaniolo oggi è tornato a lavorare in gruppo, ma con la Primavera della Roma. Dopo il rientro slittato di un mese, il trequartista giallorosso continua il suo percorso di recupero che prevede l'alternanza di lavoro in gruppo con la squadra di Alberto De Rossi (senza contrasti) e di allenamenti individuali almeno fino ai primi di maggio per cercare di recuperare il 10% di forza che manca nel ginocchio operato.