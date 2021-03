Euro U21, Repubblica Ceca-Italia 1-1

Repubblica Ceca-Italia 1-1 (0-1) nella prima partita del gruppo B dell'Europeo Under 21 di calcio giocata a Celje (Slovenia).



L'Italia dopo l'esordio a Celje, giocherà contro la Spagna il 27 a Maribor e il 30 - sempre a Maribor - contro la Slovenia.



Un autogol e due espulsi: Paolo Nicolato non esce contento dallo stadio sloveno di Celje dopo l'1-1 con la Repubblica Ceca e a caldo recrimina anche un po' per 'la sfortuna'. "Tanti giocatori non hanno la tenuta per l'intera partita e forse si poteva fare un po' meglio ma non mi posso dire insoddisfatto della prestazione", ha detto il tecnico della Under 21 ai microfoni della Rai. "Anche in dieci siamo stati bravi a creare delle occasioni e sfortunato nelle conclusioni - ha aggiunto -. Le due espulsioni? Sono cose che capitano giocando. Non ho visto bene gli episodi ma dobbiamo accettarle, con le loro conseguenze in vista della prossima partita. Va bene anche il pareggio, anche se avremmo preferito prendere tre punti. La prossima partita dobbiamo cercare di dare comunque il meglio".



Repubblica Ceca-Italia 1-1 (0-1).



Repubblica Ceca (3-4-1-2): Jedlicka; Vitik, Chalus, L.Krejci; Holik (5' st Granecny), Bucha, Sadilek, Sulc; Karabec (33' st Drchel; Lingr, Sasinka (43' st Janosek) (1 Kovar, 22 Trmal, 5 Plechaty, 8 Havelka, 15 Fukala, 13 Kohut, 17 Ostrak, 14 Zitny, 22 Vanicek). All.: Krejci.



Italia (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Zappa (28' st Bellanova), Frattesi (21' st Rovella), Tonali, Maggiore (44' st Pobega), Sala; Cutrone (28' st Raspadori), Scamacca (1 Plizzari, 22 Cerofolini, 3 Frabotta, 6 Lovato, 13 Ranieri, 16 Pirola, 9 Colombo). All.: Nicolato.



Arbitro: Higler (Paesi Bassi). Reti: nel pt 31' Scamacca; nel st 30' Maggiore (aut.). Angoli: 7 a 3 per l'Italia. Recupero: 1' e 4'. Espulsi: Tonali, Marchizza. Ammoniti: Vitik, Zappa, Bucha, Janosek per gioco falloso, Del Prato per comportamento non regolamentare.