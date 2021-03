Positivi Vecino e De Vrij, rinviata Inter-Sassuolo

Alla positività dei calciatori interisti D'Ambrosio e Handanovic si è aggiunta la certificazione di quella di Vecino e De Vrij: la squadra nerazzurra - che ha ricevuto comunicazione in tal senso dal Ats (ex Asl) di Milano - dunque rinvierà la partita di sabato con il Sassuolo. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. "FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione", si legge nella nota poi ufficializzata dal club nerazzurro.

L'ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha quindi deciso di vietare la "disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021", sospendere immediatamente "qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa", oltre al "divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali". "Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra", conclude l'Inter nella nota.