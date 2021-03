Europa League, Roma: Smalling non recupera, ci prova per il Napoli

Niente da fare per Chris Smalling. Paulo Fonseca non lo recupera per la gara di ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League contro lo Shakhtar. Il centrale inglese oggi ha continuato il suo lavoro individuale senza partecipare alla rifinitura con il resto del gruppo per colpa del risentimento muscolare alla coscia sinistra che lo ha fermato dopo la partita con il Genoa. La Roma spera comunque di riaverlo a disposizione domenica nella gara contro il Napoli prima della sosta per le nazionali.