Pirlo, mio futuro? domani decisiva per Champions

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - "E' come fosse una finale anche per il Porto: serve ribaltare il risultato negativo, è una gara aperta e serve lucidità nel gestire la partita": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, presenta la sfida di domani sera, ritorno degli ottavi di Champions League. E sul suo futuro: "Io lavoro giorno dopo giorno sapendo qual è il mio progetto, ma domani è decisiva per la Champions", aggiunge l'allenatore bianconero.

"Ronaldo è carico, ha riposato in questi giorni e ha seguito un programma specifico dalla sfida contro lo Spezia in poi. E quando ci sono queste gare, non vede l'ora di giocarle - ha sottolineato il tecnico -. Queste sono le sue partite, lo ha sempre dimostrato in questi anni" (ANSA).