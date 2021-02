Champions: andata ottavi, Grinfeeld arbitrerà Lazio-Bayern

La partita d'andata degli ottavi di Champions League, in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma fra Lazio e Bayern Monaco, sarà arbitrata dall'israeliano Orel Grinfeeld, assistito dai connazionali Roy Hassan e Idan Yarkoni. Al Var ci sarà lo spagnolo Juan Martinez Munuera, mentre l'altro israeliano Roi Reinshreiber sarà l'Avar.

Il IV uomo designato è Gal Leibovitz.

L'altra partita di domani, in programma fra Atletico Madrid e Chelsea, sul terreno della Arena Naţională di Bucarest, sarà diretta dal tedesco Felix Brych, assistito da Mark Borsch e Stefan Lupp, con Marco Fritz al Var e Sasha Stegermann in qualità di Avar. Il IV uomo sarà Christian Dingert.

Il tedesco Tobias Stieler arbitrerà Atalanta-Real Madrid di mercoledì sera, assistito da Christian Gittelmann ed Eduard Beitinger. Bastian Dankert sarà al Var, Harm Osmers l'Avar. Il IV uomo prescelto è Sandro Schaerer. Per Borussia Moenchengladbach-Manchester City, in programma nella Ferenc Puskás Aréna a Budapest, è stato designato il portoghese Artur Dias, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rui Tavares e Bruno Rodrigues, con Joao Pinheiro al Var e Massimiliano Irrati come Avar. Il IV uomo sarà Hugo Miguel, pure lui portoghese.