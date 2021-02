Cagliari: addio Di Francesco, è fatta per Semplici

Manca soltanto l'ufficialità, ma ormai sono stati definiti anche i dettagli: Leonardo Semplici sarà il nuovo allenatore del Cagliari. Sostituisce Eusebio Di Francesco, il tecnico su cui il presidente Tommaso Giulini aveva puntato a inizio stagione. Manca però anche in questo caso l'ufficialità del divorzio, praticamente inevitabile dopo la sconfitta interna di venerdì notte con il Torino.

Semplici, con il quale sono stati risolti i problemi che riguardavano il suo staff, dovrebbe arrivare già da domani per la firma del contratto e il primo contatto con la squadra in vista della trasferta di Crotone, altra tappa decisiva in vista di una possibile rincorsa della salvezza.

Fatale per Di Francesco la lunga striscia negativa di risultati degli ultimi due mesi, con un solo punto in dieci partite e un gol nelle ultime sei gare.

La 'rivoluzione' nel Cagliari non si ferma qui: è in arrivo anche il direttore sportivo Stefano Capozucca, ma l'attuale direttore sportivo Pierluigi Carta rimarrà comunque nel club.