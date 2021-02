Michael Fabbri, di Ravenna, è l'arbitro chiamato a dirigere Inter-Lazio di domenica prossima (20:45), partita della 22/a giornata in Serie A. Per Napoli-Juventus di sabato 13 (alle 18) sarà in campo Daniele Doveri di Roma 1. Spezia-Milan, sempre sabato (ma alle 20:45) è stata affidata a Daniele Chiffi, di Padova.