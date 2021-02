FA Cup: Ancelotti elimina Mou, Everton-Tottenham finisce 5-4

Spettacolo e gol (ben 9) sul terreno di Goodison Park, a Liverpool, dove l'Everton ha battuto 5-4 - dopo i supplementari - il Tottenham, negli ottavi di finale della FA Cup. La squadra di Carlo Ancelotti l'ha spuntata sugli 'Spurs' di José Mourinho grazie a un gol al 7' dei primo prolungamento realizzato da Bernard.

I londinesi erano passati per primi in vantaggio con Sanchez dopo 3' di gioco, l'Everton ha ribaltato presto la situazione con Calvert-Lewin, Richarlison e Sigurdsson, che ha calato il tris per i 'Toffes'. L'ex romanista Lamela ha accorciato le distanze per gli 'Spurs', quindi ancora Sanchez ha realizzato il momentaneo 3-3 nella ripresa. La squadra di Ancelotti è tornata in vantaggio con Richarlison, prima del 4-4 di Kane, che ha mandato le squadre ai supplementari, dove la rete di Bernard ha fatto la differenza.