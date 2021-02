Pirlo 'Juve all'80%, vincere ci dà adrenalina'

"Siamo al 70-80%, abbiamo quasi tutta la rosa a disposizione: tutti i difensori sono disponibili, posso scegliere in base alle esigenze ed è già una cosa importante". Andrea Pirlo analizza così il momento della Juventus alla vigilia della partita casalinga contro la Roma. "I successi di fila sono un messaggio per noi stessi, dobbiamo guardare solo a noi - aggiunge il tecnico bianconero - e le vittorie ci caricano di adrenalina: l'ambizione di vincere deve esserci sempre, l'abbiamo riscoperta dopo le sconfitte contro Fiorentina e Inter".

"E' tra le squadre che giocano meglio a calcio in Italia, dovremo stare attenti: ha giocatori di gamba, servirà fare bene le preventive e sbagliare poco. Non dovremo perdere palle sanguinose, da lì parte in contropiede ed è la sua dote migliore. Abbiamo lavorato molto su questo": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, presenta la Roma, avversaria domani dei bianconeri allo Stadium. "Ci sono tante squadre attrezzate per lo scudetto -aggiunge il tecnico- ci sono loro ma anche noi siamo tra queste. I giallorossi, nonostante qualche problema, si sono ripresi subito e sono lì a lottare. Fonseca ha ricevuto tante critiche, ma è bravo, so come lavora e ho stima verso di lui".

"Dybala ha continuato ad allenarsi a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi, ma non saranno a disposizione per la Roma": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida di campionato contro i giallorossi sulla situazione dell'infermeria bianconera.

"Sapevo del professionista e del calciatore, ma vederlo allenarsi è stata una sorpresa: ha passione, si diverte e questa è la cosa principale quando hai 36 anni e vinto tutto, oltre a battere record. Vuol dire che sei un eroe": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, racconta così Cristiano Ronaldo. "E' qualche cosa che non solo ha lui, ma anche Buffon, Chiellini e Bonucci: nonostante l'età, la passione li porta ad ambire a vincere".