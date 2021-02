Grazie al rigore trasformato da Jorginho al 24' del primo tempo (Timo Werner atterrato in area da Dier) il Chelsea ha vinto 1-0 sul campo del Tottenham in un incontro della 22/a giornata di Premier League. Il Chelsea sale al sesto posto con 36 punti, mentre la squadra di Mourinho è ottava a 33, ma con una partita in meno.